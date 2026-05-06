Spara con un fucile contro la caserma dei carabinieri a Napoli incastrato e arrestato grazie alle telecamere

Da fanpage.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 24 dicembre 2024, un uomo ha sparato con un fucile contro il portone di una caserma dei carabinieri a Napoli, nel quartiere di Borgoloreto. L’individuo è stato successivamente arrestato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno consentito di identificarlo e di intervenire prontamente. L’episodio ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche del caso.

L'arrestato esplose un colpo d'arma da fuoco contro il portone della caserma dei carabinieri di Borgoloreto, nel cuore di Napoli, la sera del 24 dicembre 2024.🔗 Leggi su Fanpage.it

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