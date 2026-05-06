Spara con un fucile contro la caserma dei carabinieri a Napoli incastrato e arrestato grazie alle telecamere

Nella serata del 24 dicembre 2024, un uomo ha sparato con un fucile contro il portone di una caserma dei carabinieri a Napoli, nel quartiere di Borgoloreto. L’individuo è stato successivamente arrestato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, che hanno consentito di identificarlo e di intervenire prontamente. L’episodio ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche del caso.

L'arrestato esplose un colpo d'arma da fuoco contro il portone della caserma dei carabinieri di Borgoloreto, nel cuore di Napoli, la sera del 24 dicembre 2024.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Sparò contro la caserma dei Carabinieri a Natale, arrestatoTempo di lettura: < 1 minutoSi comunica che i Carabinieri della Compagnia Napoli Stella hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere... Abbatte le telecamere e scappa . Incastrato grazie alle targheSono le 3,24 del mattino dello scorso 9 marzo quando la telecamera di piazzale Allende a Riccione, nella zona nord, smette improvvisamente di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Spara in piazza al rivale in amore con un fucile a canne mozze: ai domiciliari un uomo di 60 anni; Spara con la carabina dal terrazzo contro gli uccelli: denunciato; Perché l'accusa di tentato omicidio per gli spari del 25 aprile contro l'Anpi non torna; Lite in piazza per una donna: 60enne spara al rivale con un fucile a canne mozze, ma non riesce a colpirlo. Arrestato. Spara con un fucile contro la caserma dei carabinieri a Napoli, incastrato e arrestato grazie alle telecamereL'arrestato esplose un colpo d'arma da fuoco contro il portone della caserma dei carabinieri di Borgoloreto, nel cuore di Napoli, la sera del 24 dicembre ... fanpage.it Spara col fucile a Vigevano e si barrica in casa in via Gravellona, fermato col taser: il precedenteSpara con il fucile contro i vicini a Vigevano: l'uomo si è barricato in casa dopo aver ferito i due anziani. Intervento della polizia e precedente ... virgilio.it Brasile, 13enne spara in una scuola di Rio Branco: 2 morti Un ragazzo di 13 anni è stato arrestato dalla polizia per una sparatoria avvenuta all’Instituto Sao Jose di Rio Branco, capitale dello stato brasiliano di Acre. Il minorenne è accusato di aver ucciso due d - facebook.com facebook L'AVVERTIMENTO Inchiesta su Mps-Mediobanca, il Corsera spara in prima pagina i nomi di nove parlamentari Mafia e appalti, così Di Pisa inchiodò Orlando Droga Capitale, il grande business della cocaina La prima pagina #buongiorno #6maggi x.com