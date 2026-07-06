Milano le coltellate per caso? Ho rischiato anch' io | il racconto choc

A Milano, un episodio avvenuto sabato mattina a San Siro ha coinvolto una persona che ha riferito di essere stata accidentalmente colpita da coltellate. La vittima ha detto di aver rischiato di essere ferita anche lei, in una situazione che ha generato confusione e paura. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto, che si è verificato in un contesto di tensione e scontri tra gruppi. Non sono stati resi noti dettagli su eventuali responsabili o motivazioni precise.

“A Milano ti accoltellano per caso” titolava ieri Libero riguardo ai fatti di sabato mattina a San Siro. Un’esagerazione? Il racconto che segue può aiutarvi a giudicare. Ore 12.30 di domenica, con moglie e due bambini di uno e tre anni rientro a casa dopo i primi test su strada della nuova bici senza rotelle del figlio maggiore (tutto riuscito, Pogacar preparati, stiamo arrivando). Di fronte al portone, in una zona centrale della città, mi sgancio dalla carovana per recuperare alcuni pacchetti lasciati nel bagagliaio dell’auto, parcheggiata pochi metri più avanti. Merce di importanza relativa, dinosauri di plastica, libri di Geronimo Stilton e un pigiama nuovo “con gli squali sopra”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Milano, 22enne accoltellato e ucciso alla stazione Certosa: si indaga nel mondo delle gang

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