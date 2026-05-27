Il dolore di Belen tocca Mara Venier la confessione | L' ho vissuto anch' io A lei Rodriguez raccontò dei tradimenti di De Martino

Belén Rodriguez alla conduzione dell'Isola de Famosi. Da giorni si parlava di questa possibilità, poi la doccia fredda: al posto suo sarebbe stata scelta Selvaggia Lucarelli. Il nome della giornalista ancora non è stato confermato, ma che invece sia sfumato il contratto per Rodriguez sembrerebbe. 🔗 Leggi su Today.it

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