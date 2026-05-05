Mel B, ex componente delle Spice Girls, ha parlato apertamente delle sue esperienze legate alla menopausa, descrivendo momenti di confusione e sensazioni di smarrimento. Ha raccontato di perdere il filo del discorso e di entrare in stanze chiedendosi il motivo della sua presenza. La cantante ha condiviso questo racconto in un’intervista, spiegando di aver compreso di attraversare questa fase solo successivamente. Nel frattempo, anche la scrittrice italiana Littizzetto ha pubblicato un romanzo, intitolato Il tempo del la la la, in cui affronta temi personali.

Luciana Littizzetto ha scritto un romanzo, Il tempo del la la la, nel quale racconta anche la menopausa e in una chiacchierata con Fanpage si è detta felice che, oggi, il tabù verso questa fase importante e lunga della vita delle donne si sia rotto: “Devi fare i conti con ben 72 sintomi, che non sono per tutte e tutti contemporaneamente, però inficiano la qualità della nostra vita”. A dare il via a questo nuovo modo di vivere e parlare della menopausa hanno contibuito le tante star internazionali, da Naomi Watts a Elle Mapherson, che hanno raccontato le loro esperienze ma non solo: hanno creato veri e propri brand “dedicati”. Ora tocca a Mel B che al New York Post ha detto: “Parlavo e perdevo il filo del discorso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tutte le Spice Girls ce l’hanno e anch’io. Parlavo e perdevo il filo del discorso, entravo in una stanza e dicevo ‘perché sono qui?’. Poi ho capito, la menopausa…”: il racconto di Mel B

Spice Girls Then and Now (1996–2026) Girl Power Icons #thenandnow #nostalgia #SpiceGirls

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