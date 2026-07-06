Milano l’afa non ferma il rito dei saldi | Un’invasione la merce va a ruba Abbiamo aperto un' ora prima

A Milano, nonostante l’afa, i saldi continuano a richiamare molte persone. Le vetrine dei negozi in piazza Duomo mostrano cartelli con sconti fino al 50 per cento, attirando una folla che si muove con shopper e sacchetti. I negozi hanno aperto un’ora prima rispetto all’orario normale per far fronte alla grande affluenza. La merce viene rapidamente venduta, con alcuni punti vendita che riferiscono di un vero e proprio assalto alle offerte.

Piazza Duomo. Appena usciti dalla metro, la prima scritta che si legge sulle vetrine è: «Sconti fino al -50%». Tutto attorno, una fiumana di gente stracarica di shopper, buste griffate e sacchetti d’ogni dimensione. Sabato è stato il primo giorno di saldi in quasi tutte le regioni d’Italia. E il fine settimana del capoluogo lombardo, da capitale della moda qual è, non poteva che essere tutto un grande fermento d’acquisti.«Guarda, un’invasione. È iniziata davvero molto bene», dice tutto indaffarato Alessio, manager da oltre 10 anni del punto vendita d’una multinazionale d’abbigliamento. È sabato mattina, il negozio è un viavai da tre ore. «Abbiamo anticipato l’apertura di un’ora, oggi. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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