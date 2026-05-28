Un ex concorrente del Grande Fratello parteciperà anche a L’Isola dei Famosi. La presenza di questo vip, che aveva già partecipato a un reality precedente, si aggiunge alle voci sulla nuova edizione del programma. La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma il suo nome circola tra le indiscrezioni. La sua partecipazione segna un cambiamento rispetto alle scorse stagioni, con alcuni volti già noti ai reality che si uniscono al cast.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi continua a prendere forma e, tra indiscrezioni e nomi che circolano con insistenza, starebbe emergendo anche quello di un ex protagonista storico del Grande Fratello. Il reality ambientato nelle Filippine sembra infatti pronto a puntare su personaggi televisivi molto conosciuti dal pubblico, mescolando volti già passati da altri programmi cult della televisione italiana con nuove presenze pronte a mettersi in gioco. Dal Grande Fratello a L’Isola dei Famosi: ecco chi è il gieffino che diventa naufrago. Tra i nomi che starebbero per approdare nel cast del reality ci sarebbe anche Pasquale Laricchia, volto diventato popolarissimo grazie alla terza edizione del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - L’Isola dei Famosi “ruba” vip al Grande Fratello: ecco uno dei concorrenti che prima era un gieffino e ora un naufrago

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