Crans Montana Palazzo Chigi | l’Italia si costituisce parte civile nel processo

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha presentato un atto in tribunale in Svizzera, costituendosi come parte civile nel procedimento penale legato all’incendio avvenuto a Crans-Montana. La decisione riguarda l’azione legale avviata in relazione all’evento e coinvolge la Repubblica italiana come parte interessata nel processo. Nessuna ulteriore informazione sui dettagli dell’incendio o sui soggetti coinvolti è stata comunicata.

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha depositato l’ atto di costituzione di parte civile della Repubblica italiana nel procedimento penale aperto in Svizzera per l’incendio avvenuto a Crans-Montana tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026. L’iniziativa, formalizzata tramite l’Avvocatura Generale dello Stato con il supporto di uno studio legale elvetico, è stata comunicata da Palazzo Chigi, che ha motivato la decisione con il “danno diretto arrecato al patrimonio dello Stato italiano” per le ingenti risorse impiegate nei soccorsi. Nella notte di Capodanno un incendio è divampato nel locale notturno “Le Constellation”, causando 41 morti e 115 feriti.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Crans Montana, Palazzo Chigi: l’Italia si costituisce parte civile nel processo Notizie correlate Leggi anche: L'annuncio di Palazzo Chigi: Italia si costituisce parte civile nel processo Strage di Crans Montana, Italia si costituisce parte civile nel processo penale(Adnkronos) – L'Italia si costituisce parte civile nel processo penale per la strage di Crans-Montana. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incendio a Crans-Montana, Meloni: Fatture shock dalla Svizzera, errore. Le famiglie non pagheranno; Crans-Montana. La Svizzera chiede 100 mila franchi di spese mediche all’Italia. Meloni: Non pagheremo.; Crans-Montana, Meloni: Fatture svizzere insulto alle famiglie; P.Chigi, l'Italia si costituisce parte civile nel processo su Crans Montana. Crans Montana, Palazzo Chigi: l’Italia si costituisce parte civile nel processoLa Presidenza del Consiglio dei ministri ha depositato l’atto di costituzione di parte civile della Repubblica italiana nel procedimento penale aperto in Svizzera per l’incendio avvenuto a Crans-Monta ... msn.com Palazzo Chigi, l'Italia si costituisce parte civile nel processo su Crans-MontanaLa procura di Sion apre una nuova inchiesta sui soccorsi. Vuole accertare la responsabilità dell'organizzazione che ha gestito l'intervento a Capodanno (ANSA) ... ansa.it La procura del Cantone del Vallese, che indaga sulla strage di Capodanno al Constellation a Crans-Montana, ha aperto una seconda inchiesta penale per accertare eventuali responsabilità dell'Organisation cantonale valaisanne des secours (Ocvs) nella g - facebook.com facebook L'Italia si costituisce parte civile nel processo su Crans Montana. La nota di Palazzo Chigi: "Un danno diretto al patrimonio dello Stato per l'assistenza ai connazionali" #ANSA x.com