Milano furti e rapine sui treni | presa banda di egiziani

La Polizia di Stato ha arrestato tre uomini di origine egiziana, di 18, 21 e 24 anni, sospettati di aver compiuto furti e rapine sui treni all’inizio di giugno 2026. I reati sono stati attribuiti a questa banda, che avrebbe messo in atto diversi episodi nello stesso periodo. Le autorità hanno fermato i tre sospetti sulla base di indizi raccolti durante le indagini.

La Polizia di Stato ha arrestato tre cittadini egiziani di 18, 21 e 24 anni, gravemente indiziati di una serie di reati commessi a inizio giugno 2026 a bordo di convogli ferroviari dell’area milanese Secondo quanto ricostruito dalla Sottosezione Polfer di Milano Bovisa, i tre indagati sarebbero coinvolti, a vario titolo e in concorso tra loro, in un furto aggravato, una tentata rapina aggravata e un furto con strappo, consumati ai danni di diversi passeggeri lungo la rete ferroviaria lombarda. In uno degli episodi, la vittima avrebbe riportato una lesione al volto, dopo essere stata colpita durante l’azione delittuosa. Grazie alle... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Non mi risulta che i forestieri biblici facessero questo, che mandassero a fare lì il paese che li ospitava né che fossero autori del: •23,7% degli omicidi •43% dei reati sessuali •34,7% dei furti •52,3% delle rapine,ecc. e che fossero anche mantenuti, ma non sono x.com

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