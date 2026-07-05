Milano terrorizzavano i passeggeri con furti e rapine sui treni | arrestati tre giovani

Tre giovani sono stati arrestati a Milano per aver compiuto furti con strappo e rapine aggravate sui treni. Le forze dell’ordine hanno eseguito i provvedimenti dopo aver identificato i responsabili, che avevano messo in atto diverse azioni criminali lungo la rete ferroviaria lombarda, creando un clima di paura tra i passeggeri. Le indagini hanno portato all’arresto e alla conferma delle accuse di furto e rapina aggravata.

Milano, 5 luglio 2026 – Furti con strappo e anche aggravati, una tentata rapina sempre aggravata e la creazione più in generale di un clima di terrore per i passeggeri lungo la rete ferroviaria lombarda. La Polizia di Stato ha arrestato tre cittadini egiziani di 18, 21 e 24 anni, gravemente indiziati di una serie di reati commessi a inizio giugno 2026 a bordo di convogli ferroviari dell'area milanese. https:www.ilgiorno.itvideomilano-terrorizzavano-i-passeggeri-con-furti-e-rapine-sui-treni-arrestati-tre-giovani-lsp8e9dz Secondo quanto ricostruito dalla Sottosezione Polfer di Milano Bovisa, in uno degli episodi, una vittima avrebbe riportato una lesione al volto dopo essere stata colpita durante la rapina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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