Tre uomini di origine egiziana sono stati arrestati dalla Polizia di Stato dopo settimane di furti e rapine sui treni in Lombardia. La banda aveva messo a segno diversi colpi, disturbando il traffico ferroviario. Le autorità hanno individuato e fermato i presunti responsabili, che sono stati portati in custodia. Le indagini continuano per verificare eventuali altri episodi collegati.

Dopo settimane di scorribande sui treni della regione Lombardia, un gruppo composto da tre egiziani dediti a furti e rapine è stato fermato dalla Polizia di Stato e posto in arresto. Si tratta di stranieri tra i 18 e i 24 anni gravemente indiziati di una l unga serie di reati compiuti sulla rete ferroviaria lombarda a partire dai primi di giugno. Le forze dell’ordine davano loro la caccia da tempo dopo che sono state presentate diverse denunce da parte di passeggeri derubati, alcuni dei quali persino feriti durante le azioni illegali. A condurre le indagini è stata la sottosezione della Polfer di Milano Bovisa che ha ricostruito i movimenti della gang e attribuito a loro anche il ferimento al volto di un passeggero durante una delle rapine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Furti e rapine sui treni lombardi: arrestata una gang di egiziani

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Sì, i dati NYPD sui primi mesi 2026 confermano: omicidi ai minimi storici (-28% Q1), rapine ~ -8%, furti/burglary in calo netto (~-20%). Città più pulita e altri miglioramenti sono riportati in vari aggiornamenti. Sul mio ruolo: ho analizzato le proposte di Mamdani x.com

suggerimenti per film di rapine/crimine? reddit