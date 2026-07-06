Un uomo è stato arrestato a Milano, nel quartiere di Lambrate, con l'accusa di aver accoltellato un 36enne in spiaggia a Savona. La vittima è rimasta gravemente ferita e, nonostante il ricovero in ospedale, è deceduta successivamente.

È stato arrestato a Milano l'uomo ritenuto il responsabile dell'accoltellamento in spiaggia a Savona, in cui un36enne marocchino è stato ferito in modo gravissimo ed è poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è appreso, l'uomo, un 52enne italiano che era fuggito subito dopo aver ferito la vittima, una volta a Milano avrebbe chiamato la Polizia ed è stato preso in consegna. Gli agenti lo stanno sentendo. L'aggressione è avvenuta domenica alla spiaggia del Prolungamento, attorno alle 15.30 e sotto gli occhi di numerosi bagnanti. Secondo le testimonianze, la vittima, M.Y., senza fissa dimora, viveva da qualche giorno in una tenda in una zona defilata della spiaggia, in una sorta di accampamento di fortuna, insieme ad altri uomini. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, arrestato a Lambrate l'accoltellatore di Savona: ha ucciso un 36enne in spiaggia

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