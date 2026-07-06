Milano aggressione in via Capecelatro | il ferito lotta tra la vita e la morte dopo le venti coltellate

A Milano, un uomo di 55 anni è stato colpito da venti coltellate sabato mattina fuori da un bar in via Capecelatro. Trasportato in ospedale, si trova nel reparto di terapia subintensiva e le sue condizioni sono considerate molto gravi. La vittima, un informatico, si trova ancora in pericolo di vita. L’aggressore, un uomo di 27 anni, è stato fermato e si trova in custodia. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Miglioramenti leggerti, ma ancora troppo poco per scongiurare il pericolo di vita. Gerardo P., l’informatico 55enne ferito sabato mattina da Lamin Saidilly fuori dal bar di via Capecelatro, continua a lottare contro la morte nel reparto di terapia subintensiva del Niguarda. È stato operato a lungo. Una ventina le lesioni, quasi tutte all’addome e al tronco, in punti potenzialmente vitali, sferrate con rapidità e violenza dal 22enne, come si vede nei filmati delle telecamere. Oggi Saidilly sarà interrogato a San Vittore dal gip Luigi Iannelli. Il pm Elio Ramondini, ieri, ha inoltrato la richiesta di convalida dell’arresto e chiesto che il 22enne resti in carcere. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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Milano, arrestati minori per aggressione con armi a due ragazzi

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