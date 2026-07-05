Un uomo di 55 anni è stato ferito con oltre venti coltellate mentre faceva colazione con il padre in un bar di Milano. L'aggressore, un giovane sconosciuto, si è scagliato contro di lui e ha inferto numerosi fendenti. La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche e lotta tra la vita e la morte. L’episodio è avvenuto nella zona di San Siro, senza che siano stati ancora individuati i responsabili.

Un tranquillo momento trascorso davanti a un caffè si è trasformato in pochi istanti in un incubo. È accaduto nella mattinata di sabato in un bar della zona San Siro, a Milano, dove un uomo di 55 anni è stato accoltellato ripetutamente da un giovane sconosciuto mentre faceva colazione insieme all’anziano padre. Secondo le prime ricostruzioni, erano circa le 7.30 quando un 22enne, con i capelli lunghi, vestito di nero e con il volto parzialmente coperto, è entrato nel locale impugnando un coltello con una lama di circa sette centimetri. Senza pronunciare alcuna parola avrebbe iniziato a colpire il 55enne con numerosi fendenti all’addome e alla schiena, sferrando almeno una ventina di coltellate. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Laprimapagina.it - Milano, aggredito con oltre venti coltellate mentre fa colazione con il padre: 55enne lotta tra la vita e la morte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milano, 22enne muore accoltellato in stazione a Certosa: la scientifica sul luogo dell'aggressione

Notizie e thread social correlati

Fa colazione con il padre al bar, poi l’orrore: 20 coltellate da uno sconosciuto a Milano, chi è Lamin SaidillyUn uomo di 55 anni è stato accoltellato 20 volte da uno sconosciuto in un quartiere di Milano.

A Milano San Siro 55enne aggredito con 20 coltellate alle spalle senza motivo, è grave: fermato un 22enneA Milano San Siro, un uomo di 55 anni è stato ferito con 20 coltellate alle spalle senza motivo apparente.

Temi più discussi: Milano, grave 55enne ferito da uno sconosciuto a coltellate: fermato un 22enne; Chi è Lamin Saidilly, il 22enne che ha accoltellato un uomo senza motivo a Milano: era in città da 7 giorni; Lamin Saidilly, un invisibile in città: la famiglia, il precedente dell’aggressione e l’impassibilità. Non è mai stato in cura; Accoltellato al bar in condizioni critiche, aggressore bloccato da 3 clienti.

Milano, grave 55enne ferito da uno sconosciuto a coltellate: fermato un 22enneÈ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano un uomo accoltellato questa mattina in zona San Siro. La vittima, 55 anni, è stata colpita all’addome fuori da un bar in via Capecelatr ... tg24.sky.it

A Milano San Siro 55enne aggredito con 20 coltellate alle spalle senza motivo, è grave: fermato un 22enneUn uomo di 55 anni è stato aggredito a coltellate, senza alcun motivo, nel quartiere San Siro di Milano. L'aggressore potrebbe essere affetto da disturbi psichici ... virgilio.it