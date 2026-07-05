L’arrivo fulmineo di Lamin Saidilly e le venti coltellate | ecco la sequenza della brutale aggressione in via Capecelatro

Un uomo è stato aggredito con 20 coltellate in via Capecelatro a Milano. La scena è stata ripresa dalle telecamere di un bar vicino, che hanno registrato i momenti dell’attacco. Secondo le immagini, l’aggressore si è avvicinato rapidamente e ha sferrato le coltellate in pochi secondi. La vittima ha riportato ferite multiple. La polizia sta analizzando le registrazioni e cercando di identificare l’autore dell’aggressione.

Milano, 5 luglio 2026 – I passi veloci. La mossa fulminea. Le 20 coltellate sferrate in pochi secondi. La terribile scena dell'aggressione è stata filmata integralmente dalla telecamera del bar La Giada di via Capecelatro all'angolo con via Paravia. Alle 7.20 di sabato Gerardo P. sta conversando con papà Costantino a uno dei tavolini esterni lungo il marciapiede. https:www.ilgiorno.itvideomilano-aggressione-a-coltellate-fuori-da-un-bar-gbdrkp36 Il 55enne di professione informatico è in piedi, sta per salutare il papà quando all’improvviso sbuca dal nulla un ragazzo vestito completamente di nero, con il cappuccio della tuta calato sulla fronte e uno scaldacollo che gli copre il collo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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