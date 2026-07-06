Accoltellamento per strada a Milano Lamin Saidilly si avvale della facoltà di non rispondere La legale | Non ricorda nulla

Da ilfattoquotidiano.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 22 anni, accusato di aver accoltellato un 55enne in strada a Milano sabato mattina, ha scelto di non rispondere durante l’interrogatorio di convalida davanti al giudice. La sua avvocata ha dichiarato che il giovane non ricorda nulla dell’accaduto. L’episodio si è verificato davanti a un bar nella zona di San Siro.

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“Non ricorda nulla”. Lamin Saidilly, il 22enne arrestato per l’aggressione avvenuta sabato mattina a Milano, quando un 55enne è stato accoltellato davanti a un bar in zona San Siro, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di convalida di fronte al gip Luigi Iannelli. Il giovane, ora in carcere a San Vittore, è seguito dalla legale Simona Brambilla che ha riferito che Saidilly non ha memoria di quanto accaduto fino “a quando non si è ritrovato sull’auto della polizia”. Il 22enne, ha aggiunto l’avvocata, ha scelto da solo di avvalersi della facoltà di non rispondere. Brambilla ha aggiunto che il 22enne è “molto scosso” e che, comunque, non ha chiesto al gip una attenuazione della misura cautelare “anche per non mettere in difficoltà il padre”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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