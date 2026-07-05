Milano, 5 luglio 2026 – " Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio ". È la frase scioccante, priva di qualsiasi accenno di pentimento, riferita da Lamin Saidilly, 22 anni, alle forze dell'ordine che lo hanno fermato ieri dopo che ha accoltellato senza alcun motivo il 55enne Gerardo P. fuori da un bar in via Alfonso Capecelatro a Milano. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaaccoltellato-fuori-bar-v09cztl4 Secondo quanto si legge nel capo di imputazione, "con il capo coperto da un passamontagna nero e senza proferire alcuna frase", Saidilly ha aggredito la vittima "dalle spalle, con un coltello di 21 centimetri colpendolo con 20 fendenti " alla testa, al collo, al torace e all'addome. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Lamin Saidilly e la frase shock dopo l’accoltellamento a Milano: “Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio”

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