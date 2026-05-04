Oggi al centro delle notizie sul Milan ci sono le trattative per portare Akè e Konè in rossonero. Si parla di un possibile arrivo di Akè, mentre Okafor si prepara a una nuova esperienza in squadra. La società sta valutando diverse opzioni per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Nel frattempo, si discute anche delle condizioni di Gila, che potrebbe essere una soluzione urgente per il reparto offensivo.

Nella giornata di oggi si è parlato ampiamente del Milan di Massimiliano Allegri: i rossoneri, nel pomeriggio di ieri, hanno perso 2-0 contro il Sassuolo di Grosso, complicandosi ancora di più il cammino per approdare nella nuova edizione della Champions League. Oltre al campionato, però, si è parlato moltissimo di calciomercato, con un nuovo nome in difesa che potrebbe far felici diversi tifosi rossoneri. Vediamo quali sono le migliori notizie pubblicate sul sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, lunedì 4 maggio 2026 Nelle ultime ore, c'è un nuovo nome che sta circolando attorno ai colori rossoneri: Nathan Akè. Secondo quanto riportato dal giornalista Joost Blaauwhof, il difensore del Manchester City è pronto a salutare il club dopo 6 stagioni.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, le notizie Top di oggi: Akè e Konè nel mirino dei rossoneri! Urge Gila

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