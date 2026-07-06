L’allenatore portoghese è arrivato a Milano poco dopo le 14:00 e ha visitato la sede del club in via Aldo Rossi. Questa mattina è iniziata ufficialmente la sua avventura con il Milan. La conferenza stampa di presentazione si terrà in una data e orario ancora da comunicare.

L'attesa ormai è ufficialmente finita e il nuovo corso del Milan è partito. Oggi, infatti, è iniziata l'avventura rossonera di Rúben Amorim: l'allenatore portoghese è sbarcato poco dopo le ore 14:00 a Milano e, dopo poco ore, ha già avuto il suo primissimo contatto con il mondo Milan visitando la sede di via Aldo Rossi. Milan, ecco quando sarà la presentazione ufficiale di Amorim. Quello di oggi è stato solo un piccolo assaggio di quella che sarà la sua nuova casa per i prossimi anni. Il programma del nuovo allenatore, infatti, è già molto pieno: nella giornata di domani è prevista la sua prima visita a Milanello per perlustrare le strutture del centro sportivo esattamente ad una settimana dal raduno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, inizia l'era Amorim: ecco data e orario della conferenza stampa ufficiale

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