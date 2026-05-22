Domani pomeriggio si terrà la conferenza stampa dell’allenatore prima del match tra Juventus e Torino, in programma in serata. L’allenatore parlerà ai giornalisti alla vigilia del derby, che si svolgerà con le qualificazioni in Champions League come obiettivo. È stato confermato l’orario dell’incontro con i media, che precederà di poche ore l’inizio della partita. La conferenza rappresenta l’ultimo momento di confronto prima della sfida che può influenzare le sorti del campionato.

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti, domani pomeriggio l’incontro con i media prima del decisivo derby contro il Torino con la Champions sullo sfondo. Il conto alla rovescia per l’ultimo e decisivo atto della stagione della Juventus sta per scadere ufficialmente. Nella giornata di domani, sabato 23 maggio 2026, è stata infatti fissata alle ore 17:00 la conferenza stampa ufficiale di mister Spalletti alla vigilia della partitissima contro il Torino. L’allenatore risponderà alle domande dei giornalisti direttamente dalla sala stampa dell’Allianz Stadium, analizzando tutti i temi caldi di un match che si preannuncia a dir poco infuocato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti alla vigilia di Torino Juve: quando parla l’allenatore bianconero. È ufficiale l’orario

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La conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Juventus Hellas Verona

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