Sassuolo-Milan | data orario e luogo della conferenza stampa di mister Allegri

Il tecnico del Milan terrà una conferenza stampa prima della partita contro il Sassuolo, prevista per domenica 3 maggio alle ore 15:00. L'evento si svolgerà al 'Mapei Stadium', sede della gara della 35ª giornata di Serie A 2025-2026. La conferenza fornirà informazioni sulla sfida e sulle condizioni della squadra in vista dell'incontro.

Reduce dal pareggio a reti bianche (0-0) contro la Juventus di Luciano Spalletti a 'San Siro', il Milan di Massimiliano Allegri tornerà a giocare in trasferta in occasione del match della 35^ giornata della Serie A 2025-2026. In calendario, domenica 3 maggio alle ore 15:00, c'è infatti la sfida contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Con il pari contro i bianconeri di domenica scorsa, il Milan è salito a quota 67 punti in classifica, a - 2 dal secondo posto del Napoli ma, soprattutto, a + 6 sulle quinte in classifica in campionato, Como e Roma. E con gli scontri diretti a favore nei confronti di entrambe le compagini. Al Diavolo di Allegri basteranno 6 punti in 4 partite per qualificarsi aritmeticamente alla Champions League nella prossima stagione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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