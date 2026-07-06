Il Milan ha annunciato il programma per l’estate, con la ripresa delle attività già prevista per domenica. La stagione 2025-26 si è conclusa da tempo, ma la squadra si prepara a nuovi impegni e cambiamenti. Sono stati annunciati interventi di riorganizzazione interna, con un nuovo organigramma a gestire il club. La squadra si prepara a riprendere gli allenamenti e a pianificare le prossime mosse per la stagione futura.

Finito ormai da un pezzo la stagione 202526, i l Milan è proiettato al futuro, con molti cambiamenti radicali ed un nuovo organigramma a gestire il Club. Con l'avvicinarsi della nuova stagione, si iniziano a delineare gli impegni e le date importanti sul calendario rossonero: manca sempre meno. Come riportato da Tuttosport, infatti, da domenica 12 luglio inizierà ufficialmente il nuovo ciclo del Diavolo: i calciatori disponibili torneranno dalle vacanze e si dirigeranno a Milanello per sostenere le visite mediche ed i test di rito, che accerteranno e verificheranno le loro condizioni in vista del raduno. Raduno che inizierà il giorno dopo, lunedì 13, con i primi allenamenti in casa per recuperare la condizione atletica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, ecco il programma dell'estate rossonera: si ricomincia già da domenica

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