Il Milan ha annunciato che da domani si trasferirà in ritiro a Milanello, segnando un momento importante per la squadra. Questa decisione arriva dopo una serie di cinque sconfitte nelle ultime sette partite di campionato. La squadra rimarrà in ritiro per un periodo non specificato, rappresentando una novità nel calendario delle attività del club rossonero.

Il Milan di Massimiliano Allegri ha perso cinque delle ultime sette partite di campionato. Dopo la vittoria nel derby contro l'Inter dello scorso 8 marzo (1-0, firmato dal carneade Pervis Estupiñán), il Diavolo ha totalizzato la miseria di 4 punti, frutto della vittoria (1-0) di Verona siglata da Adrien Rabiot e il pareggio interno (0-0) contro la Juventus. Per il resto, solo pesanti mazzate contro Lazio (0-1), Napoli (0-1), Udinese (0-3), Sassuolo (0-2) e Atalanta (2-3). L'ultima, nonostante la reazione nel finale con le reti di Strahinja Pavlovic e Christopher Nkunku, è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Igli Tare, direttore sportivo del Diavolo, lo aveva annunciato nell'immediato post-partita di 'San Siro' e da poche ore si ha la conferma: il Milan andrà in ritiro.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Momento chiave, il Milan va in ritiro: ecco da quando non accadeva in casa rossonera

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