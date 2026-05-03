Il mercato del Milan si sta muovendo con una cifra di circa 100 milioni di euro destinata a rafforzare la rosa. Sono stati definiti tre obiettivi principali per questa sessione estiva, con un piano strategico già presentato ai vertici societari. La società sta lavorando per completare le operazioni necessarie prima dell’inizio della nuova stagione, in vista di eventuali decisioni che potrebbero influenzare anche il bilancio complessivo dell’anno.

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© Calcionews24.com - Mercato Milan: 100 milioni per tornare grande. Quali sono i tre grandi obiettivi dell’estate rossonera, il piano è stato svelato!

The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours

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