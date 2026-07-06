Durante la presentazione delle nuove maglie, il presidente del Napoli ha parlato di Allegri, definendolo un “aziendalista” e affermando che i due potrebbero andare molto d’accordo. Ha anche toccato altri temi legati al calciomercato, senza entrare nei dettagli. La dichiarazione è arrivata in un momento di attenzione sui rapporti tra le squadre e sui possibili scambi nel mondo del calcio. Nessun altro dettaglio è stato fornito in merito alle dichiarazioni.

C'è un po' di Milan nella conferenza di presentazione delle nuove maglie del Napoli. In occasione della presentazione, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis ha voluto infiammare la platea toccando diversi temi caldi che riguardano proprio il calciomercato, facendo dei riferimenti anche a Massimiliano Allegri, ex allenatore del Milan. Milan, senti De Laurentiis: "Allegri aziendalista, credo che.". "Solo nell'ultimo mese avrò ricevuto almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare. Io, però, ho risposto: 'State calmi, abbiamo 47 calciatori e dobbiamo sistemarne almeno 25 prima di parlare di acquisti'. Poi ci sono i ruoli: se in qualche reparto ci sono delle lacune, allora si va sul mercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, De Laurentiis su Allegri: "Un aziendalista, credo che andremo molto d'accordo"

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