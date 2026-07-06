La Norvegia ha battuto il Brasile 2-1 e si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali per la prima volta. Haaland ha segnato entrambi i gol della Norvegia, mentre Nyland ha parato alcuni tiri chiave del Brasile. La sconfitta elimina il Brasile dalla competizione.

AGI - Uno straordinario Haaland e le parate di Nyland mettono la firma sul 2-1 con cui la Norvegia stende il Brasile, conquistando i quarti di finale per la prima volta nella sua storia. La partita si decide tutta nella ripresa, grazie a una doppietta del centravanti del Manchester City. Ai quarti la Norvegia affronterà la vincente della gara tra Messico e Inghilterra, mentre l'eliminazione del Brasile di Ancelotti toglie una delle più attese protagoniste di questi Mondiali. Dopo nemmeno tre minuti gli scandinavi vanno a segno con Berg, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. La svolta del match arriva all'11', quando Ajer atterra maldestramente in area Cunha. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Il Brasile eliminato ai Mondiali, Haaland trascina la Norvegia 2-1

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CLAMOROSOOOO!! BRASILE-NORVEGIA 1-2!! HAALAND ELIMINA ANCELOTTI E NEYMAR! FANNO PAURA!

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