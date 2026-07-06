Il Brasile è stato eliminato dai Mondiali dopo la sconfitta contro la Norvegia, 2-1. Bremer, difensore della Juventus, non ha giocato nessuna delle cinque partite del torneo, rimanendo in panchina. La sua presenza in campo è stata assente in tutte le gare disputate dal Brasile.

di Marco Baridon Bremer è stato eliminato dai Mondiali in virtù della sconfitta del Brasile contro la Norvegia: 0 minuti in 5 partite per il giocatore della Juventus. I Mondiali 2026 regalano il verdetto più inatteso e clamoroso di tutta la fase a eliminazione diretta. Il Brasile è stato sconfitto 2-1 dalla Norvegia negli ottavi di finale, abbandonando prematuramente la rassegna iridata e sancendo il fallimento sportivo di una delle nazionali più accreditate alla vigilia per la vittoria del titolo. Una notte storica per la selezione scandinava, capace di superare i giganti sudamericani grazie a una prestazione d’antologia, fatta di organizzazione tattica e cinismo offensivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Bremer eliminato dai Mondiali, il suo Brasile cade contro la Norvegia di Haaland: 0 minuti in 5 partite per il difensore della Juventus

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