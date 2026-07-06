Michael Jordan si trova a Capri per le vacanze estive. È stato ripreso mentre camminava nella Piazzetta, tenendo la mano della moglie, una modella. La coppia è stata fotografata in un momento di relax sull’isola, circondata da turisti e locali. Jordan, vestito casual, ha attraversato la piazza accompagnato dalla moglie, senza commenti o dichiarazioni pubbliche.

Michael Jordan ha scelto l’isola di Capri per le sue vacanze estive. Il leggendario campione dell’Nba, da molti considerato il più grande giocatore di basket di tutti i tempi, è stato intercettato mentre passeggiava nella celebre Piazzetta mano nella mano con la moglie, la modella Yvette Prieto. La coppia ha poi raggiunto la terrazza-bar di un hotel del centro: qui la stella dello sport si è concessa un momento di assoluto relax, accendendo un sigaro in attesa dell’aperitivo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Michael Jordan a Capri in vacanza, il video della leggenda Nba mano nella mano con la moglie Yvette Prieto

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Michael Jordan strolls in Capri hand-in-hand with his wife Yvette Prieto

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