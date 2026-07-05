Michael Jordan è stato visto a Capri, dove ha trascorso del tempo in Piazzetta con la moglie. L’ex stella NBA ha scelto l’isola per le sue vacanze, dopo aver passato un anno lontano dal basket e aver giocato a baseball. La presenza di Jordan nella località è stata confermata da testimoni, che lo hanno riconosciuto mentre si rilassava con un aperitivo. La visita si inserisce nel suo periodo di relax, lontano dai campi da gioco.

«He's back», lo slogan utilizzato anni fa per annunciare il ritorno alla pallacanestro di Michael Jordan- dopo un anno sabbatico trascorso a giocare a baseball - vale anche per le vacanze di Air Mike. Perché il più grande giocatore di basket di tutti i tempi, ancora una volta ha scelto l'Italia e la Campania per trascorrere qualche giorno di vacanza in relax. Il primo avvistamento, proprio in questi giorni, è a Capri. Jordan, che come al solito è nel Golfo con il suo mega yacht M’brace, 74 metri e mezzo, valore stimato di 115 milioni di dollari, è sbarcato sull'isola insieme alla moglie, la modella Yvette Prieto. La coppia si è fermata all'hotel Palma, a pochi passi dalla Piazzetta, per un aperitivo in terrazza. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Michael Jordan a Capri, aperitivo in Piazzetta con la moglie Ivette Prieto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

‘Miami Vice ’85’: tutto sul reboot con Michael B. Jordan e Austin Butler nel castÈ stato annunciato che il celebre telefilm degli anni Ottanta riceverà un reboot dal titolo Miami Vice ’85.

Federico Buffa al Politeama Genovese con “Number 23. Vita e splendori di Michael Jordan”Giovedì 14 maggio, al Politeama Genovese, si terrà uno spettacolo dedicato a Michael Jordan, intitolato “Number 23.

Si parla di: Parata di stelle a Taormina: dopo Jordan, spunta il mega-yacht di LeBron James.

Cosa ci fanno Michael Jordan, Magic Johnson e Samuel Jackson a Capri VIDEOCAPRI - C'erano una volta a Capri Micheal Jordan, Magic Johnson e Samuel L. Jackson a cantare Nel blu dipinto di Blu di Modugno in un noto ristorante dell'isola. Potrebbe sembrare l'inizio di una ... tuttosport.com

A Capri Magic Johnson ritrova Michael Jordan. E parte ?Nel blu dipinto di blu?Ed è lo stesso Earvin a darne notizia attraverso il suo profilo Twitter da più di cinque milioni di follower, condividendo istantanee e video – immancabilmente virali - della sua vacanza sull’isola ... napoli.repubblica.it