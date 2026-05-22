Bargnani | Michael Jordan? È come il Papa facevamo la fila per stringergli la mano
Nella recente intervista, Andrea Bargnani ha ricordato un episodio con Michael Jordan, dicendo che per incontrarlo si formava una fila di persone che volevano stringergli la mano. Bargnani ha paragonato Jordan a una figura religiosa, come il Papa, e ha spiegato che all’epoca l’esperienza di incontrarlo era molto sentita. La conversazione si è svolta all’interno della nuova puntata di “Un altro podcast”, disponibile sul canale YouTube dedicato.
Andrea Bargnani si racconta nella nuova puntata di “Un altro podcast” ( guarda la puntata integrale sul nostro canale YouTube ). L'ex Nba ricorda gli incontri con Michael Jordan: "Fa sempre un effetto stranissimo. Noi giocatori facevamo la fila per stringergli la mano". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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