La Ginnastica Petrarca negli annali | Michael Carta è campione d’Italia
Un atleta della Ginnastica Petrarca ha conquistato il titolo italiano. La vittoria è stata ottenuta da Michael Carta, che ha gareggiato nella competizione nazionale. La gara si è svolta oggi e ha visto il giovane atleta emergere tra gli altri partecipanti. La società sportiva si è aggiudicata il primo posto nel campionato nazionale di ginnastica. La vittoria è stata ufficializzata al termine delle esibizioni, con i giudici che hanno assegnato il punteggio più alto a Carta.
Arezzo, 25 maggio 2026 – La Ginnastica Petrarca vince il titolo italiano con Michael Carta. Il giovane ginnasta, nato nel 2012, ha trionfato alla finale nazionale del Campionato Individuale Allievi di Ginnastica Artistica Maschile dopo un serrato confronto sulla pedana di Montevarchi con i migliori coetanei della penisola emersi dalle precedenti fasi regionali e interregionali, riuscendo a conseguire un risultato di portata storica per la società aretina. Ad arricchire il bilancio della Ginnastica Petrarca sono stati anche il quarto posto di Edoardo Pitti, i l quinto posto di Giulio Bartalini e il dodicesimo posto di Andrea Giovannini, con ben quattro atleti che sono stati capaci di piazzarsi ai massimi livelli tricolori a conferma dell’eccellenza della preparazione guidata dai tecnici Jacopo Pineschi e Anna Piazza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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