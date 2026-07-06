Si è concluso l’anno scolastico per la scuola ospedaliera di un grande ospedale pediatrico. Complessivamente, sono stati coinvolti 469 studenti distribuiti tra scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado. La scuola ha anche avviato un nido in Oncoematologia, mentre in passato aveva già aperto altri spazi dedicati ai bambini ricoverati. La struttura si occupa di garantire l’istruzione ai piccoli pazienti durante il ricovero.

È terminato l’anno scolastico per gli studenti della Scuola Ospedaliera del Meyer di Firenze. Complessivamente, la struttura ha accolto 469 alunni, suddivisi tra i vari cicli educativi: circa 100 per la scuola dell’infanzia, 128 per la primaria, 144 per la secondaria di I grado e 82 per la secondaria di II grado. A questi si aggiunge una novità introdotta quest’anno: l’attivazione di una sezione di asilo nido nel reparto di Oncoematologia. Il servizio, dedicato ai piccoli pazienti lungodegenti di età inferiore ai tre anni, ha coinvolto 15 bambini, seguiti da un’educatrice all’interno del reparto grazie al sostegno di Intesa San Paolo. Le attività didattiche si sono svolte in maniera flessibile, adattandosi alle esigenze e alle condizioni cliniche degli studenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Meyer, si chiude l’anno della scuola ospedaliera: 469 alunni coinvolti e l’avvio del nido in Oncoematologia

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