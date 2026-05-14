Gli studenti della scuola “Collodi” hanno partecipato a un'attività della rassegna “Scuola in Fattoria”, dedicata alla conoscenza della filiera del latte. L'iniziativa, realizzata in diverse tappe, permette ai ragazzi di conoscere direttamente le fasi di produzione e trasformazione del prodotto lattiero-caseario. La giornata si è svolta in un'azienda agricola, dove gli studenti hanno osservato il processo di mungitura e sono stati coinvolti in attività pratiche. La proposta mira a offrire un'esperienza educativa legata all'agricoltura e all'alimentazione.

Tarantini Time Quotidiano Prosegue il progetto “Scuola in Fattoria” con una nuova tappa dedicata alla scoperta della filiera del latte. Questa mattina circa 50 alunni della scuola dell’infanzia “Collodi” hanno partecipato a una visita didattica tra la Masseria Prichicca, in località Caccamone, e il Caseificio Arcano di Castellaneta. Accompagnati dalle insegnanti, i bambini hanno raggiunto in scuolabus la masseria, dove hanno potuto osservare da vicino le attività agricole e zootecniche, con particolare attenzione alla gestione degli animali e alle fasi della mungitura. La visita si è svolta alla presenza del direttore dell’area Due Mari della CIA, Vito Rubino, e dello staff territoriale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Scuola in fattoria, gli alunni della “Collodi” alla scoperta della filiera del latte

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