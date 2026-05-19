Si chiude il progetto Ecofoodcycle | agli alunni della Luzzatti un ricettario anti-spreco

Da padovaoggi.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso ieri il progetto Ecofoodcycle, un'iniziativa rivolta agli studenti della scuola Luzzatti. Durante le settimane precedenti, sono state organizzate attività e laboratori per sensibilizzare sui temi della sostenibilità ambientale e della riduzione dello spreco di cibo. Al termine del percorso, è stato consegnato un ricettario dedicato alle ricette anti-spreco, realizzato dagli alunni stessi. L'obiettivo era coinvolgere i giovani in pratiche più sostenibili attraverso momenti pratici e formativi.

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Ieri, lunedì 18 maggio, si è concluso il progetto Ecofoodcycle, pensato per promuovere la sostenibilità ambientale e la riduzione dello spreco alimentare tra gli studenti.Finanziata nell’ambito del Programma Interreg V-A Italia-Croazia, l'iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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