Meyer fine anno scolastico per gli oltre 450 alunni della scuola ospedaliera
Quest’anno, la scuola ospedaliera del Meyer ha avuto 469 studenti iscritti, suddivisi tra circa 100 nella scuola dell’infanzia, 128 nella primaria, 144 nella secondaria di primo grado e 82 in quella di secondo grado. Con l’arrivo delle vacanze, si conclude il percorso scolastico per gli alunni che frequentano questa struttura.
Firenze, 6 luglio 2026 – Ultima campanella dell’anno anche per le bambine e i bambini frequentanti la scuola ospedaliera del Meyer. I numeri. Quest’anno hanno frequentato la dcuola, in tutto, 469 alunni: circa 100 della scuola dell’infanzia, 128 della scuola primaria, 144 della scuola secondaria di I grado, 82 quella secondaria di II grado. A loro si aggiungono i bambini sotto i 3 anni che hanno frequentato la sezione di asilo nido dedicata ai piccolissimi dell’Oncoematologia: per questo primo anno scolastico sono stati 15, seguiti dall’educatrice Anna all’interno del reparto, nell’ambito di un progetto per bambini lungodegenti sostenuto da Intesa San Paolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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