Quest’anno, la scuola ospedaliera del Meyer ha avuto 469 studenti iscritti, suddivisi tra circa 100 nella scuola dell’infanzia, 128 nella primaria, 144 nella secondaria di primo grado e 82 in quella di secondo grado. Con l’arrivo delle vacanze, si conclude il percorso scolastico per gli alunni che frequentano questa struttura.

Firenze, 6 luglio 2026 – Ultima campanella dell’anno anche per le bambine e i bambini frequentanti la scuola ospedaliera del Meyer. I numeri. Quest’anno hanno frequentato la dcuola, in tutto, 469 alunni: circa 100 della scuola dell’infanzia, 128 della scuola primaria, 144 della scuola secondaria di I grado, 82 quella secondaria di II grado. A loro si aggiungono i bambini sotto i 3 anni che hanno frequentato la sezione di asilo nido dedicata ai piccolissimi dell’Oncoematologia: per questo primo anno scolastico sono stati 15, seguiti dall’educatrice Anna all’interno del reparto, nell’ambito di un progetto per bambini lungodegenti sostenuto da Intesa San Paolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Meyer, fine anno scolastico per gli oltre 450 alunni della scuola ospedaliera

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