Il cielo sopra Roma si presenta sereno alle 19:15 del 6 luglio 2026. Durante il giorno, le previsioni indicano tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni del nord. Al mattino, alcune aree hanno mostrato addensamenti, ma senza precipitazioni significative. La giornata si è svolta senza variazioni rilevanti nelle condizioni meteorologiche. La temperatura si mantiene nella norma stagionale, senza particolari variazioni o eventi atmosferici di rilievo.

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutte le regioni qualche addensamento pomeridiano Valle d'Aosta Trentino Alto Adige Lombardia Veneto e Friuli Venezia Giulia in serata e nottata Non sono previsti cambiamenti sostanziali con Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al centro al mattino c'è Lidl tutto soleggiato Al pomeriggio nuvolosità in aumento a partire dalle zone interne ma senza fenomeni associati in serata e nottata si rinnovano condizioni di asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi al sud e sulle isole al mattino tempo stabile ovunque con sole prevalente nel... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Meteo Roma del 06-07-2026 ore 19:15

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Meteo domani 20 febbraio 2026

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