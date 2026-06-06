Meteo Roma del 06-06-2026 ore 06 | 15

Da romadailynews.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il meteo prevede una buona giornata con cieli sereni o poco nuvolosi al Nord al mattino.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

meteo una buona giornata queste le previsioni meteo al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento con prime precipitazioni tra Piemonte e Valle D'Aosta in serata e nottata e ha detto intenso peggioramento con acquazzoni e temporali in transito da nord-ovest verso al centro al mattino cielo in prevalenza soleggiato Al pomeriggio qualche addensamento in transito in più ma senza fenomeni associati in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi isolati piovaschi attesi sulla Toscana settentrionale al sud e sulle Isole condizioni di stabilità... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Meteo.

meteo roma del 06 06 2026 ore 06 15
© Romadailynews.it - Meteo Roma del 06-06-2026 ore 06:15
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Meteo

Video Meteo

Notizie e thread social correlati

Meteo Roma del 06-04-2026 ore 06:15Alle prime ore del mattino a Roma, le previsioni indicano condizioni di tempo stabile e soleggiato.

Meteo Roma del 06-05-2026 ore 06:15Alle prime ore del mattino, le previsioni meteo indicano un inizio di giornata caratterizzato da maltempo diffuso al Nord, con piogge che interessano...

Temi più discussi: Meteo a Roma, scatta l'allerta gialla per le prossime 18 ore; Previsioni meteo Roma e Lazio ponte del 2 giugno: sole e caldo nel weekend, poi possibili temporali; Meteo Roma 2 Giugno, Festa della Repubblica con caldo fino a 27 gradi: le previsioni; Previsioni meteo Roma, dopo il caldo in arrivo temporali oggi e domani: ecco a che ora.

meteo roma del meteo roma del 06Meteo, weekend del 6-7 giugno tra sole e qualche temporale: le previsioniSi allontana la perturbazione nr.2 del mese: alta pressione in rinforzo. Caldo anomalo al Sud e sulla Sicilia con picchi vicini ai 35 gradi. Le previsioni meteo del 6-7 giugno ... meteo.it

meteo roma del meteo roma del 06Meteo, dall'8 giugno caldo intenso al Sud e Sicilia, più instabile al NordAlta pressione in graduale rinforzo sull'Italia con tempo stabile soprattutto al Centro-sud e Isole. Al Nord rischio di qualche temporale. Le previsioni meteo del 6-7 giugno ... meteo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web