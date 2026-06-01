Il 1 giugno 2026 in Campania si prevede cielo sereno e assenza di precipitazioni. A Avellino il sole splenderà tutto il giorno, senza nuvole o pioggia. Le condizioni meteorologiche sono stabili e favorevoli. Non sono previste variazioni significative nel corso della giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, lunedì 1 giugno 2026. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3791m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3803m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Meteo, le previsioni in Campania per lunedì 1 giugno 2026

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