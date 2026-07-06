Meteo cambia tutto Giuliacci | raffica di temporali e poi

Previsioni meteo indicano temporali intensi su gran parte dell’Italia, con raffiche di vento e pioggia forte. Dopo questa fase, si prevede un miglioramento temporaneo delle condizioni atmosferiche. Successivamente, è attesa una nuova ondata di caldo africano che interesserà la penisola. Le perturbazioni attuali si protrarranno nelle prossime ore, prima di lasciare spazio a un aumento delle temperature.

Le previsioni meteo di Mario Giuliacci indicano una fase ancora piuttosto dinamica sull'Italia prima dell'arrivo di una nuova e più intensa ondata di caldo africano. Dopo il rialzo delle temperature favorito dall'anticiclone delle Azzorre, alcune regioni dovranno ancora fare i conti con rovesci e temporali pomeridiani. Per la giornata di martedì 7 luglio, l'alta pressione continuerà a garantire condizioni di tempo generalmente stabile sulla maggior parte del Paese. Tuttavia, una debole perturbazione atlantica, scivolata lungo il bordo orientale dell'anticiclone verso i Balcani, manterrà una certa instabilità sulle aree interne e montuose.... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Meteo Italia: Tra poche ore cambierà tutto! Ecco cosa accadrà il 19 febbraio

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