Meteo temporali improvvisi in arrivo | poi cambia tutto con l’alta pressione

Un nuovo fronte atlantico si sta muovendo sull’Italia, portando temporali improvvisi lunedì al Centro-Nord e, nel giorno successivo, interessando anche il Sud. Dopo questa fase di maltempo, si prevede un miglioramento con l’arrivo di un’area di alta pressione che porterà condizioni più stabili e temperature in aumento. La situazione meteorologica resta in evoluzione, con le piogge che si concentrano nelle prime parti della settimana e un successivo cambiamento del clima previsto per i giorni successivi.

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Roma - Nuovo impulso atlantico sull’Italia: lunedì instabile al Centro-Nord, martedì fenomeni verso il Sud, poi spazio a una fase più stabile e calda. Un nuovo passaggio di aria fresca e instabile di origine atlantica condizionerà le prossime ore sull’Italia, riportando piogge e temporali su diverse aree del Centro-Nord. Dopo un fine settimana che aveva lasciato intravedere segnali di miglioramento, l’inizio della settimana si apre dunque con un quadro ancora dinamico, caratterizzato da correnti oceaniche capaci di alimentare nuovi impulsi perturbati. La giornata di lunedì 18 maggio partirà in modo relativamente tranquillo su molte regioni, con schiarite anche ampie e spazi soleggiati soprattutto lungo le coste e sulle pianure. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Meteo, temporali improvvisi in arrivo: poi cambia tutto con l’alta pressione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Vérité sur les Crashs Aériens : Accidents, Catastrophes et Mystères Non Résolus –Documentaire AMP Sullo stesso argomento Meteo in Toscana: cambia tutto, in arrivo pioggia e temporali. Ecco quandoFIRENZE – Dopo un weekend di ‘quasi estate’ sull’Italia, arriva il ribaltone meteo con il ritorno della pioggia. Meteo, temporali e grandine sull’Italia: poi cambia tutto nel weekendRoma - Correnti fredde artiche mantengono condizioni instabili fino a giovedì con fenomeni anche intensi, prima di un graduale ritorno del bel tempo... Meteo: martedì 19 maggio un po' di instabilità. Ecco doveLa perturbazione n.9 del mese anche domani, martedì 19 maggio, darà vita a instabilità al Nord e Centro-Sud. Da metà settimana alta pressione. meteo.it Meteo: nuova settimana al via con tempo variabile! I dettagliOggi, 18 maggio, e domani (martedì 19) tempo tra l'instabile e il variabile, soprattutto al Nord mentre da metà settimana aumenta il caldo. meteo.it