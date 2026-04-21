Meteo temporali e grandine sull’Italia | poi cambia tutto nel weekend

Le condizioni meteorologiche sull’Italia rimangono instabili fino a giovedì, con temporali e grandinate che interessano diverse regioni. Le correnti fredde provenienti dall’Europa settentrionale continuano a provocare piogge intense e temporali localizzati. Nel fine settimana, invece, si prevede un cambiamento del tempo, con un miglioramento delle condizioni atmosferiche e una diminuzione delle precipitazioni. La situazione resta sotto osservazione da parte degli enti meteo.

Roma - Correnti fredde artiche mantengono condizioni instabili fino a giovedì con fenomeni anche intensi, prima di un graduale ritorno del bel tempo e temperature in ripresa L’Italia resta sotto l’influenza di correnti di aria fredda di origine artica, che continuano a scendere dall’Europa nord-orientale verso le regioni centrali e meridionali, determinando una fase di tempo instabile destinata a proseguire fino a giovedì. Il fronte perturbato in atto porterà ancora rovesci, temporali e locali episodi di grandine, mentre le temperature subiranno un ulteriore calo. Nella giornata di mercoledì, al Nord si registreranno gli ultimi fenomeni tra Piemonte, Lombardia e ovest Emilia, in progressivo esaurimento già dalla mattinata, con ampie schiarite sul resto del territorio.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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