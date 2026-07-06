Al termine di Messico-Inghilterra, conclusa con il risultato di 2-3, un tifoso messicano si è accasciato a terra visibilmente sconvolto. Dopo aver assistito all'eliminazione della sua squadra dal Mondiale in casa, si è contorto dal dolore, visibilmente disperato. La scena è diventata virale sui social media, mostrando il suo stato di shock e frustrazione subito dopo il fischio finale.

Il finale da brividi di Messico-Inghilterra 2-3 ha lasciato il segno sulla pelle di questo tifoso del "Tricolor", che di contorce a terra per il dolore dopo l'eliminazione della sua nazionale dal Mondiale di casa. Il video sta facendo il giro del web. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Messico-Inghilterra 2-3: la disperazione del tifoso è virale

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