Nella notte prima della partita contro il Messico, la nazionale inglese ha vissuto una notte insonne. I tifosi messicani hanno individuato l'hotel della squadra e, dopo aver disturbato i tifosi dell'Ecuador, hanno cercato di impedire il riposo dei giocatori inglesi, tra cui il capitano. Non sono stati riportati dettagli su eventuali azioni specifiche o danni materiali. La squadra si prepara ora alla sfida senza ulteriori incidenti confermati.

Notte insonne per la nazionale inglese alla vigilia della sfida col Messico. I tifosi messicani hanno scoperto quale fosse l'hotel dell'Inghilterra e, dopo l'azione di disturbo nei confronti dell'Ecuador, hanno fatto di tutto pur di non far dormire Kane e compagni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Notte insonne a Città del Messico per l'Inghilterra

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