Quali sono le previsioni del tempo per Inghilterra vs Messico?
I tifosi inglesi monitorano il meteo a Città del Messico per valutare se dovranno rimanere svegli più a lungo questa sera.
Breaking: I tifosi inglesi stanno tenendo d’occhio il meteo a Città del Messico per vedere se avranno bisogno di restare svegli anche più tardi stasera. La squadra di Thomas Tuchel affronterà il Messico all’Estadio Azteca negli ottavi di finale della Coppa del Mondo alle 18:00 ora locale (l’1:00 ora del Regno Unito). Tuttavia, le previsioni di potenziali temporali nell’area hanno messo in dubbio se il gioco inizierà in orario o a che ora potrebbe finire se i temporali continuano a interrompere il gioco una volta iniziato. Gioca al nostro pronostico GRATUITO e vinci £ 1.000. Previsioni meteo per Città del Messico. Il problema è che, per ottime ragioni, sono in vigore i protocolli Storm. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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