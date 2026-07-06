Nella partita allo stadio Azteca, l'Inghilterra ha battuto il Messico 3-2. Bellingham ha segnato due gol, mentre Kane ha trasformato un rigore. La gara si è conclusa con la vittoria degli ospiti, grazie alle reti decisive di Bellingham e Kane.

Allo stadio Azteca di Città del Messico va in scena una sfida ricca di emozioni tra Messico e Inghilterra, conclusa con il successo degli uomini di Tuchel per 2-3. Una gara intensa, caratterizzata da occasioni per entrambe le parti, due calci di rigore - uno per squadra - e dall’espulsione che ha costretto gli inglesi a disputare gran parte della ripresa in inferiorità numerica. Assoluto protagonista della serata Jude Bellingham, autore di una splendida doppietta L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Messico-Inghilterra 2-3: decisiva la doppietta di Bellingham ed il goal su rigore di Kane

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L'Inghilterra espugna l'Azteca: batte il Messico 3-2 in una sfida da brividi e vola ai quarti

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