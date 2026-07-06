Merino sul filo di lana spedisce la Spagna ai quarti dei Mondiali addio amarissimo per il Portogallo e CR7
Nella partita tra Portogallo e Spagna, un gol di Merino al 46' ha deciso il risultato, portando la Spagna ai quarti dei Mondiali. Il Portogallo ha schierato un 4-2-3-1 con Diogo Costa tra i pali e Cancelo in difesa, sostituito poi da Dalot. La squadra ha concluso con alcuni giocatori valutati sotto la sufficienza, mentre la Spagna ha ottenuto la vittoria grazie alla rete immediatamente all'inizio del secondo tempo.
PORTOGALLO-SPAGNA 0-1 MARCATORE: 46' st Merino. PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa 6.5; Cancelo 6 (26' st Dalot 6), Dias 6, Veiga 5.5, Nuno Mendes 6.5 (11' st Semedo 5); Vitinha 5.5 (38' st Bernardo Silva 6), Neves 5.5; Pedro Neto 6 (38' st Conceicao 6), Bruno Fernandes 5.5, Felix 6 (26' st Leao 6); Ronaldo 5.5. In panchina: Silva, Sa, Inacio, Nunes, Trincao, Araugo, Neves, Guedes, Ramos. Allenatore: Martinez 5.5. SPAGNA (4-2-3-1): Simon 6; Porro 6.5, Cubarsi 6, Laporte 6, Cucurella 6; Rodri 6, Pedri 5.5 (40' st Ruiz 6.5); Yamal 5.5, Dani Olmo 6.5 (40' st Merino 7), Baena 6.5 (30' st Ferran 7); Oyarzabal 5 (52' st Iglesias sv). 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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