Stasera si disputa nuovamente la partita tra Portogallo e Spagna agli ottavi di finale, riproposta dopo otto anni. La sfida richiama il match del 2018 a Sochi, terminato 3-3. La partita precedente ha lasciato un segno nel ricordo collettivo, diventando una delle più ricordate tra le loro sfide. La ripetizione di questa partita nel torneo attuale riporta alla memoria quella storica.

Stasera si rigioca il remake di una sfida del 2018 assolutamente fantastica. A distanza di otto anni, il tabellone di questo Mondiale ci regala nuovamente un Portogallo-Spagna agli ottavi di finale, rievocando subito il ricordo di quel clamoroso 3-3 di Sochi del 2018. Una partita che non è stata solo la prima gara della fase a gironi, ma un’autentica opera d’arte calcistica che è rimasta scolpita nella memoria degli appassionati. Ecco 5 motivi per cui quel derby iberico è stato e resterà memorabile. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo 1. La consacrazione mondiale di Cristiano Ronaldo. Fino a quella notte, il rapporto di Cristiano Ronaldo con i Mondiali era stato sorprendentemente avaro: aveva segnato solo tre reti in tre edizioni diverse (2006, 2010, 2014). 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Portogallo Spagna: 5 motivi per cui la sfida di Sochi è entrata nella leggenda (e non solo per CR7)

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