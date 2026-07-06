Al 91' una rete di Merino permette alla Spagna di superare il Portogallo e qualificarsi ai quarti di finale del Mondiale 2026. Ronaldo, nel suo ultimo torneo, esce dal campo in lacrime. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra spagnola, che elimina il Portogallo agli ottavi. La sfida si è disputata a Dallas, negli Stati Uniti.

Si chiude agli ottavi l'ultimo Mondiale della carriera di CR7, in lacrime a fine match DALLAS (STATI UNITI) - È della Spagna il pass per i quarti di finale del Mondiale 2026. Battuto 0-1 il Portogallo grazie alla rete del subentrato Merino. Decisivo il centrocampista dell'Arsenal nel determinare il passaggio del turno per i suoi e la fine della Coppa del Mondo per i lusitani, in quella che è l'ultima partita in un Mondiale della carriera di Cristiano Ronaldo, in lacrime a fine gara. Parte forte la Spagna, con Oyarzabal che si muove sul filo del fuorigioco e si ritrova solo davanti a Diogo Costa dopo il suggerimento di prima di Olmo, senza però essere preciso nella conclusione che termina larga. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Merino beffa il Portogallo al 91', la Spagna elimina Ronaldo e vola ai quarti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Spagna va ai quarti, eliminato il Portogallo con una rete di Merino al 91moLa Spagna si è qualificata per i quarti di finale del Mondiale 2026 dopo aver battuto il Portogallo 1-0.

Merino porta la Spagna ai quarti, eliminato il Portogallo di CR7Nel recupero, un colpo di testa di Mikel Merino ha deciso il match tra Spagna e Portogallo, concluso 1-0.

La Spagna elimina Cristiano Ronaldo: Merino beffa il Portogallo al 91'Cristiano Ronaldo saluta il Mondiale, la Spagna batte 1-0 il Portogallo con un gol al 91' e si qualifica ai quarti di finale. Tutti si aspettavano una partita divertente e piena di emozioni: la realtà ... corrieredellosport.it

Portogallo-Spagna 0-1, le pagelle: Merino manda ai quarti la Roja, Ronaldo eliminatoRisultato finale: Portogallo-Spagna 0-1 PORTOGALLO Diogo Costa 7 - Compie interventi decisivi su Yamal e Baena, blocca la conclusione di Oyarzabal in avvio. tuttomercatoweb.com