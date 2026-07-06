Merino beffa il Portogallo al 91' la Spagna elimina Ronaldo e vola ai quarti

Da ilgiornaleditalia.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al 91' una rete di Merino permette alla Spagna di superare il Portogallo e qualificarsi ai quarti di finale del Mondiale 2026. Ronaldo, nel suo ultimo torneo, esce dal campo in lacrime. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra spagnola, che elimina il Portogallo agli ottavi. La sfida si è disputata a Dallas, negli Stati Uniti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si chiude agli ottavi l'ultimo Mondiale della carriera di CR7, in lacrime a fine match DALLAS (STATI UNITI) - È della Spagna il pass per i quarti di finale del Mondiale 2026. Battuto 0-1 il Portogallo grazie alla rete del subentrato Merino. Decisivo il centrocampista dell'Arsenal nel determinare il passaggio del turno per i suoi e la fine della Coppa del Mondo per i lusitani, in quella che è l'ultima partita in un Mondiale della carriera di Cristiano Ronaldo, in lacrime a fine gara. Parte forte la Spagna, con Oyarzabal che si muove sul filo del fuorigioco e si ritrova solo davanti a Diogo Costa dopo il suggerimento di prima di Olmo, senza però essere preciso nella conclusione che termina larga. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

merino beffa il portogallo al 91 la spagna elimina ronaldo e vola ai quarti
© Ilgiornaleditalia.it - Merino beffa il Portogallo al 91', la Spagna elimina Ronaldo e vola ai quarti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La Spagna va ai quarti, eliminato il Portogallo con una rete di Merino al 91moLa Spagna si è qualificata per i quarti di finale del Mondiale 2026 dopo aver battuto il Portogallo 1-0.

Merino porta la Spagna ai quarti, eliminato il Portogallo di CR7Nel recupero, un colpo di testa di Mikel Merino ha deciso il match tra Spagna e Portogallo, concluso 1-0.

merino beffa il portogalloLa Spagna elimina Cristiano Ronaldo: Merino beffa il Portogallo al 91'Cristiano Ronaldo saluta il Mondiale, la Spagna batte 1-0 il Portogallo con un gol al 91' e si qualifica ai quarti di finale. Tutti si aspettavano una partita divertente e piena di emozioni: la realtà ... corrieredellosport.it

merino beffa il portogalloPortogallo-Spagna 0-1, le pagelle: Merino manda ai quarti la Roja, Ronaldo eliminatoRisultato finale: Portogallo-Spagna 0-1 PORTOGALLO Diogo Costa 7 - Compie interventi decisivi su Yamal e Baena, blocca la conclusione di Oyarzabal in avvio. tuttomercatoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web