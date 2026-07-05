Mercato Milan Live | Domani si chiude Gila? Leão piace al Barcellona
Domani potrebbe essere l'ultimo giorno per Gila al Milan, secondo le voci di mercato. Leão interessa al Barcellona, che ha già avviato i contatti con il suo agente. La società rossonera sta definendo le ultime trattative prima della chiusura della sessione estiva. Nessun annuncio ufficiale al momento, ma le trattative sono in fase avanzata. La finestra di mercato si chiuderà tra poche ore, con decisioni ancora da ufficializzare.
CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, domenica 5 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzato l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro più bonus, il Diavolo si è messo alla ricerca di un paio di difensori centrali. Uno di questi dovrebbe essere Mario Gila: accordo trovato con il giocatore (5 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi, per cinque anni); si lavora per trovare, nella giornata di domani, un accordo con la Lazio sulla base di 30 milioni di euro, bonus inclusi. Poi, prima di nuovi acquisti, il Milan dovrà anche sfoltire la rosa con qualche cessione importante, su tutte quella di Rafael Leão. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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