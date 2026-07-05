Mercato Milan Live | Domani si chiude Gila? Leão piace al Barcellona

Notizia in breve

Domani potrebbe essere l'ultimo giorno per Gila al Milan, secondo le voci di mercato. Leão interessa al Barcellona, che ha già avviato i contatti con il suo agente. La società rossonera sta definendo le ultime trattative prima della chiusura della sessione estiva. Nessun annuncio ufficiale al momento, ma le trattative sono in fase avanzata. La finestra di mercato si chiuderà tra poche ore, con decisioni ancora da ufficializzare.