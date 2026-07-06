Mercato Juventus c' è un nuovo sogno

Da sportmediaset.mediaset.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il mercato della Juventus si fa più intenso con l’interesse per Kolo Muani e Muharemovic. La società sta valutando anche un altro acquisto importante per il tecnico Spalletti. Un dirigente sta lavorando in questa direzione, con l’obiettivo di rafforzare la squadra. Daniele Miceli ha fornito aggiornamenti sui movimenti di mercato e sui possibili colpi in arrivo. La trattativa tra i club è in corso, ma ancora nessun accordo ufficiale.

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Kolo Muani e Muharemovic, ma non solo: Carnevali pensa a un colpo importante in più per Spalletti, Daniele Miceli ci racconta tutto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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