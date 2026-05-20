Il mercato della Juventus quest’anno potrebbe essere influenzato dall’esito dell’ultima giornata di Serie A. La qualificazione in Champions League o in Europa League determinerebbe le strategie di mercato della società. La mancata qualificazione alla principale competizione europea ha già modificato alcuni piani e potrebbe anche influire sulla possibilità di ingaggiare determinati giocatori. Tra questi, si parla di un interesse per un centrocampista portoghese, ma senza certezza di un accordo.

Il destino del mercato estivo bianconero dipenderà dall’ultima giornata di Serie A. Qualificarsi in Champions League o in Europa League, potrebbe stravolgere il futuro della Juventus. I punti persi contro Verona e Fiorentina potrebbero far sfumare colpi come Bernardo Silva e Alisson, costringendo anche a cedere prezzi pregiati ed accontentarsi di profili di seconda fascia. Secondo Tuttosport, infatti, i bianconeri starebbero puntando nuovi profili, specialmente a centrocampo, visto che il sogno Bernardo Silva potrebbe svanire questo fine settimana. Brahim, Fabian e Kovacic: chi sarà il nuovo centrocampista bianconero?. Tra i profili seguiti dai bianconeri ci sarebero Mateo Kovacic e Fabian Ruiz, con quest’ultimo che, essendo in scadenza nel 2027, potrebbe essere spinto verso la cessione dai parigini. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Mercato Juventus, la mancata Champions allontana il sogno Bernardo Silva

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Juventus, mancano i gol delle punte. E il mercato non ha aiutato

Sullo stesso argomento

Crollo Juve, la Champions si allontana e può cambiare tutto per i piani sul mercato! Da Alisson a Bernardo Silva, il puntoCrollo Juve, la Champions si allontana e può cambiare tutto per i piani sul mercato! Da Alisson a Bernardo Silva, il punto Crollo Juve, la Champions...

Leggi anche: Juventus, Bernardo Silva è il sogno ma occhio alla concorrenza

Spalletti, sinceramente non mi è mai piaciuto tantissimo, ma era la soluzione migliore. I numeri sono dalla sua parte: sotto la sua gestione la Juventus è seconda dietro all'inter. Senza scomodare i numeretti che piacciono tanto agli esperti (ma che comunque d x.com

Juve, un mercato da incubo: David e Openda e non solo... tutti i flop degli ultimi anniTanta spesa, quasi nessuna resa. Oltre mezzo miliardo di euro investito nelle ultime cinque stagioni e un saldo negativo di oltre 256 milioni delle sessioni di mercato senza riuscire a uscire dalla me ... corrieredellosport.it

Discussione dopo la partita: AC Milan 0-0 Juventus | Serie A reddit

Juve, senza la Champions sono guai non solo per un anno: dagli sponsor al ranking, tutte le graneNon ballano solo 28,2 milioni di euro tra qualificarsi per la prossima Champions League e accontentarsi dell'Europa League. Alla Juventus, a 90' dal salutare la massima competizione europea per club, ... msn.com