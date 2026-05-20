Mercato Juventus la mancata Champions allontana il sogno Bernardo Silva

Da stilejuventus.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato della Juventus quest’anno potrebbe essere influenzato dall’esito dell’ultima giornata di Serie A. La qualificazione in Champions League o in Europa League determinerebbe le strategie di mercato della società. La mancata qualificazione alla principale competizione europea ha già modificato alcuni piani e potrebbe anche influire sulla possibilità di ingaggiare determinati giocatori. Tra questi, si parla di un interesse per un centrocampista portoghese, ma senza certezza di un accordo.

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Il destino del mercato estivo bianconero dipenderà dall’ultima giornata di Serie A. Qualificarsi in Champions League o in Europa League, potrebbe stravolgere il futuro della Juventus. I punti persi contro Verona e Fiorentina potrebbero far sfumare colpi come Bernardo Silva e Alisson, costringendo anche a cedere prezzi pregiati ed accontentarsi di profili di seconda fascia. Secondo Tuttosport, infatti, i bianconeri starebbero puntando nuovi profili, specialmente a centrocampo, visto che il sogno Bernardo Silva potrebbe svanire questo fine settimana. Brahim, Fabian e Kovacic: chi sarà il nuovo centrocampista bianconero?. Tra i profili seguiti dai bianconeri ci sarebero Mateo Kovacic e Fabian Ruiz, con quest’ultimo che, essendo in scadenza nel 2027, potrebbe essere spinto verso la cessione dai parigini. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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